Aldi też podnosi wynagrodzenia. Jakie będą nowe stawki?

Doceniając zaangażowanie i wysiłek pracowników oraz mając na względzie szczególnie trudny okres ekonomiczny i gospodarczy, zarząd i dyrekcja ALDI Sp. z o.o. zdecydowali o wzroście od stycznia 2023 r. płac pracowników. Wysokość płac pracowników sklepów uzależniona będzie od stanowiska, regionu, a także stażu pracy.

Dodatkowo, z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, sieć przekazała pracownikom bony zakupowe w postaci dodatkowego doładowania na karty przedpłacone. ALDI przeznacza na bony świąteczne 1,75 mln zł, a na podwyżki płac od nowego roku 21,6 mln zł.

Zarobki w Aldi - ile wyniosą po podwyżce?

Zarobki pracowników w sklepach ALDI w styczniu 2023 na stanowisku początkującego sprzedawcy będą wynosić od 3710 do 4210 zł. Sprzedawca po trzech latach pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4010 do 4610 zł. Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 5910 do 6810 w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu po trzech latach pracy. Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a magazynier po trzech latach pracy 4860 zł.

- Nie tylko wzrost inflacji i globalna sytuacja ekonomiczna motywują nas do wprowadzania zmian w polityce płacowej. W ALDI konsekwentnie budujemy wizerunek rzetelnego pracodawcy podnosząc atrakcyjność zatrudnienia i dbając o naszych pracowników. To oni są fundamentem działalności firmy. Doceniamy ich pracę, a w tych szczególnych czasach wkładamy jeszcze więcej zaangażowania, by zagwarantować im stabilność i poczucie bezpieczeństwa, mówi Anna Goleniowska, dyrektor obszaru HR ALDI Polska.

Dodatkowe bony dla pracowników Aldi

Sieć postanowiła także przekazać pracownikom dodatkowe, świąteczne bony zakupowe w postaci kart przedpłaconych o wartości 500 zł dla pracowników sprzedaży, magazynów oraz kadry administracyjnej.

Wśród benefitów pozapłacowych oferowanych przez sieć znajdują się pakiety zdrowotne dofinansowywane przez pracodawcę oraz pakiety sportowe w ramach współpracy z Medicover Sport. Firma oferuje również m.in. bonusy finansowe dla osób polecających nowych pracowników, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie, nagrody jubileuszowe, programy rozwojowe i szkolenia oraz spotkania integracyjne poszczególnych zespołów.

Aldi w Polsce

ALDI w Polsce posiada 241 sklepów i zatrudnia ponad 4000 pracowników. ALDI Polska jest częścią Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord – jednego z wiodących międzynarodowych detalistów. Spółka oferuje klientom w dziewięciu krajach europejskich wysokiej jakości produkty w najniższej możliwej cenie. Kluczem do sukcesu Grupy ALDI Nord jest zespół ponad 86 000 pracowników zatrudnionych w Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Portugalii i Hiszpanii.