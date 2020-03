Aldi też przechodzi na pracę rotacyjną i wprowadza przerwę techniczną

Ograniczenie bezpośredniego kontaktu pracowników z różnych zmian ma zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, fot. mat. pras. Aldi

We wszystkich sklepach ALDI w Polsce od środy 25 marca wprowadzona została praca rotacyjna, w dwóch zespołach oraz spowodowana nią przerwa techniczna w godzinach od 14.00 do 14.30. Wyjątkiem od tej zasady są niedziele handlowe, kiedy przerwa techniczna nie obowiązuje.

Pracownicy każdego ze sklepów zostają podzieleni na dwa niezależne zespoły, które nie mogą się spotykać i pracują rozdzielone przerwą techniczną, w trakcie której sklep jest zamknięty dla klientów. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy ALDI nie mogą zmieniać zespołów, do których zostali przypisani.

- Ograniczenie bezpośredniego kontaktu pracowników z różnych zmian ma zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Wprowadzona przerwa techniczna będąca konsekwencją tej regulacji przeznaczona jest między innymi na dezynfekcję sklepu - stanowisk pracy, pomieszczeń socjalnych i przestrzeni sprzedażowej - mówi Agata Biernacka, kierownik działu komunikacji i PR w ALDI Polska.

Analogiczną zasadę pracy zmianowej ALDI wdrożyło także dla pracowników biurowych i w magazynie centralnym. W związku z panującą obecnie sytuacją, sieć podjęła również decyzję o ujednoliceniu godzin otwarcia we wszystkich sklepach. O godzinę skrócony został czas pracy wybranych sklepów, które dotychczas m.in. ze względu na lokalizację w galeriach handlowych, miały dłuższe godziny otwarcia. Sklepy ALDI otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 14:00, (przerwa techniczna 30 min ), 14:30 - 21:00. W niedzielę handlową funkcjonować będą bez przerwy technicznej w godzinach 9:00 - 18:00. Ponadto, sieć przygotowała gotową do wdrożenia procedurę limitowania ilości osób w sklepie, testowaną w ubiegłym tygodniu w kilku lokalizacjach.