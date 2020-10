Aldi tworzy antysmogowy mural

Namalowany na muralu las zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, fot.mat. pras.

ALDI dba o środowisko i tworzy swój pierwszy antysmogowy mural w Bielsku-Białej. Przez ponad 10 lat zmniejszy on zanieczyszczenie powietrza tak, jak robiłby to las o powierzchni ponad 100 mkw., z kilkoma tysiącami drzew. Oczyszczający powietrze mural to efekt współpracy ALDI i Klubu Gaja. Jego autorką jest Ewa Ciepielewska z Grupy LUXUS.

Mural przedstawia fragment lasu prześwietlonego wiosennym słońcem. Do jego wykonania użyte zostały specjalne farby antysmogowe firmy Airlite, które wykorzystują proces podobny do fotosyntezy – z tą różnicą, że w farbach obecny jest dwutlenek tytanu wytwarzający reaktywne cząsteczki, które neutralizują zanieczyszczenie powietrza w obojętne związki. Dzięki temu namalowany na muralu las zmniejszy zanieczyszczenie powietrza tak, jak zrobiłby to posadzony las z kilkoma tysiącami drzew.

Wydarzeniem towarzyszącym odsłonięciu muralu będzie akcja sadzenia drzew i krzewów w Szkole Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej, w ramach której przedstawiciele Klubu Gaja, uczniowie, a także pracownicy ALDI posadzą m.in. głogi, leszczyny, aronie i byliny. Przeprowadzony zostanie również warsztat budowy budek lęgowych dla wiewiórek, ptaków, nietoperzy i motyli.

Od ubiegłego roku wspólnie z Klubem Gaja ALDI zasadziło już prawie 6000 drzew. Sieć zaangażowała się także w stworzenie ogrodu polisensorycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Sosnowcu.