Aldi w Belgii idzie pod prąd. Wszyscy zwiększają ich liczbę, on zmniejsza

Sieć chce zwiększyć rentowność i zmodyfikować ofertę we wszystkich krajach.

Te marki znikną ze sklepów Aldi

Niektóre z marek, które zostaną wycofane, to Pirato (chipsy), Markus i Moreno (kawa), Excellence (produkty świąteczne) i My Veggie Day (produkty wegetariańskie)- podaje dziennik Het Nieuwsblad.

W przyszłym roku flagową markę chipsów Pirato zastąpi Sun Snacks, a marki kaw Markus i Moreno zostaną połączone w markę Barissimo.

Marka Excellence zmieni nazwę na Gourmet Finest Cuisine, a nazwa marki My Veggie Day zostanie zmieniona na MyVay.

Inne marki marek własnych, takie jak detergent do prania Tandil czy orzechy i ciasteczka Trader Joe's, pozostaną niezmienione, powiedział gazecie rzecznik Aldi, Jason Sevestre.

Większe uznanie

„Chcemy mniej marek – nie mniej produktów, ale po prostu mniej różnych nazw. „Celem jest zwiększenie rozpoznawalności” – wyjaśnił.

„Wchodząc do Aldi, powiedzmy, w Hiszpanii, znajdziesz te same marki, co tutaj. To prostsze. Ale to także oznacza, że ​​trzeba dokonać wyboru”- dodał.

Według prasowych doniesień spółka Aldi Belgium, będąca częścią Aldi Nord, analizuje liczbę oferowanych marek własnych, aby obniżyć koszty opakowań i współpracować z mniejszą liczbą dostawców, co umożliwi jej skupienie się na najpopularniejszych i dochodowych produktach.

Redukcja marek własnych oznacza dla Aldi znaczącą zmianę, ale zdaniem firmy jest ona konieczna, aby zachować konkurencyjność – podaje gazeta.