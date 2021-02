Aldi w tym roku otworzy 45 sklepów i zatrudni 600 pracowników

Aldi przyspiesza ekspansję, fot. mat. pras.

ALDI przyspiesza tempo rozwoju i planuje kolejne otwarcia w całej Polsce. Do końca 2021 roku, sklepy sieci będą dostępne w większości województw w Polsce. ALDI planuje w tym roku otwarcie około 45 sklepów oraz inwestycje w zieloną energię. Sieć planuje zatrudnić około 600 osób.

Aktualnie sieć posiada 168 sklepów w całej Polsce. W 2021 roku ALDI przyspieszy tempo rozwoju

w stosunku do ubiegłego roku i otworzy około 45 nowych sklepów o łącznej powierzchni porównywalnej z niemal 9 boiskami piłkarskimi tj. 63 tys mkw. Duży nacisk sieć kładzie na województwo pomorskie, gdzie od ubiegłorocznych otwarć cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. ALDI stawia również na dalszy rozwój w województwie mazowieckim i wielkopolskim, sklepy pojawią się także w lubelskim, warmińsko-mazurskim czy podlaskim. Dzięki planom ekspansji z końcem 2021 roku marka będzie dostępna dla klientów niemal w każdym województwie. Sieć planuje także liczne modernizacje oraz rozbudowy istniejących obiektów celem dostosowania do standardów oraz poprawy komfortu zakupów. W związku z rozwojem wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników.

Dotychczas marka obecna była głównie w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski, gdzie została dobrze przyjęta przez klientów. Sieć od początku 2020 r. swoją ekspansję prowadziła praktycznie na terenie całej Polski. Do końca grudnia pojawiły się 24 nowe sklepy ALDI. Wszystkie przygotowane zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki.

Przeczytaj także: Projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej trafił do konsultacji

- Sukcesywnie będziemy zwiększać liczbę otwieranych sklepów do około50 rocznie. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku dlatego przyspieszamy tempo rozwoju. Jeszcze w tym roku chcemy być dostępni dla klientów w każdym województwie, by zwiększać rozpoznawalność marki. Wiemy, że lokalizacja to główny czynnik wyboru sklepu na codzienne zakupy – podsumowuje Tomasz Gawlik, dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce.

ALDI zapowiada, że do końca 2021 roku wykorzystywać będzie więcej zielonej energii. Zwiększona zostanie liczba sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Już teraz dzięki wdrożonym rozwiązaniom na dachach sklepów sieci w całej grupie ALDI Nord wytwarzanych jest 52 400 mwh energii elektrycznej. Do końca 2021 cała Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord ograniczy także o 40% emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 2015.