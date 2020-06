Aldi wchodzi do Leszna

26 czerwca Aldi otwiera nowy sklep w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej 1A. Będzie to pierwsza placówka sieci w tym mieście.





Przypomnijmy, na początku czerwca Aldi podało, że szuka działek pod inwestycje. W najbliższych latach ma nawet potroić liczbę otwieranych sklepów. Sieć gotowa na dynamiczny rozwój w Polsce.

- Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę - deklarował niedawno Oktawian Torchała, CEO ALDI w Polsce..