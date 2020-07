Aldi wprowadza nową markę własną dla owoców i warzyw

Aldi rozwija asortyment marek własnych, fot. mat. pras.

Sieć sklepów ALDI wprowadziła do swojej oferty nową markę własną – ŚwieżeJesz. Nowym brandem oznaczone zostaną warzywa i owoce dostępne w ALDI, spośród których ponad połowa to produkty pochodzące od polskich rolników i sadowników.

Marka ŚwieżeJesz to nowe podejście ALDI do oferty warzyw i owoców. Pod brandem znajdą się docelowo wszystkie pakowane warzywa i owoce oraz wybrane sprzedawane na sztuki produkty z tej kategorii. Już teraz pod marką ŚwieżeJesz dostępne są m.in. takie produkty jak: borówka amerykańska, maliny, pieczarki, seler z nacią, pietruszka czy boczniaki. Na potrzeby marki stworzona została specjalna identyfikacja wizualna w postaci etykiet, owijek oraz zawieszek, spośród których część swoim kształtem nawiązuje do kształtu produktu, na którym się znajdują.

Na nowych oznaczeniach oprócz logotypu marki ŚwieżeJesz, znajdują się: kod EAN lub kod PLU, informacje o dostawcy i kraju pochodzenia produktu. Produkty polskiego pochodzenia oznaczane są dodatkowo specjalnym symbolem Produkt Polski.

W swoich działaniach ALDI stawia na współpracę z krajowymi dostawcami. Spośród dostępnego w tej kategorii asortymentu, ponad połowa produktów to produkty pochodzące od polskich rolników i sadowników.



Wprowadzenie marki ŚwieżeJesz to kolejny krok ALDI w celu podkreślenia dbałości o świeżość. Od 15 czerwca sieć realizuje kampanię „Świeże z ALDI”, której motywem przewodnim jest świeżość.