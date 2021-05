ALDI wprowadza oznaczenia ułatwiające segregację śmieci

Oznaczenie istnieją już na 31 markach własnych ALDI, fot. mat. pras.

Kolorowe piktogramy pojawią się na opakowaniach marek własnych ADLI i będą pomagały konsumentom w prawidłowej segregacji.

Obecnie oznaczenie istnieją już na 31 markach własnych ALDI, co daje łącznie 127 produktów z tym symbolem. Sieć wprowadziła projekt pod koniec 2020r, docelowo ma to być standardowe oznaczenie na wszystkich opakowaniach marek własnych ALDI. Dzięki recyklingowi odpady zamiast trafić na składowisko, przekształcane są w surowce do produkcji nowych materiałów. Aby tak się stało muszą być odpowiednio posegregowane.

Jednym z głównych celów ALDI w zakresie polityki opakowaniowej jest także wprowadzenie do końca 2025 roku dla wszystkich produktów marek własnych opakowań nadających się do recyklingu, kompostowania lub ponownego wykorzystania. Już teraz z oferty ALDI wycofano ze sprzedaży produkty wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak np. talerze, sztućce, kubki i słomki. Od 2019 roku w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord standardowe patyczki do uszu zastępowane są bardziej ekologicznymi alternatywami. Dzięki temu tylko w 2019 roku sieci udało się oszczędzić369 ton tworzyw sztucznych.