ALDI wprowadza promocje 'od pierwszej zakupionej sztuki'

- W sklepach naszej sieci klient nie musi kupować kilku opakowań danego produktu, aby skorzystać z promocyjnego rabatu, ponieważ obowiązuje on już od pierwszej sztuki. To nie tylko ukłon w stronę klienta, planowania jego budżetu, ale też działanie w duchu bliskiej nam idei Zero Waste. W ALDI klienci w każdej chwili mogą kupować korzystając z promocji, jak i ile chcą oraz ile potrzebują – mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji ALDI w Polsce.

- W ALDI dbamy o to, żeby nasze promocje – jak zakupy u nas – były proste i chcemy, by kupujący o tym pamiętali. Dlatego właśnie ten aspekt podkreślamy w nowej kampanii reklamowej. Klienci często podczas zakupów miewają wątpliwości, czy na pewno dany rabat naliczy się przy płatności, czy dodatkowe warunki oznaczone gwiazdką lub małym drukiem, nie narażą ich na dodatkowe koszty. Chcemy, by klienci ufali nam i naszym cenom – podkreśla Barańska.

Na potrzeby promocji powstała dedykowana strona. Komunikacja pojawiała się również w gazetkach drukowanych i online, na kanałach marki w social media, w spotach radiowych oraz w reklamach telewizyjnych, a także na bilbordach w przestrzeniach miejskich oraz na elewacji sklepów. Za kreację kampanii odpowiada agencja OPUS B, zakupem mediów zajął się dom mediowy Carat oraz iProspect.