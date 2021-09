ALDI wspólnie z Proctel&Gamble startuje z akcją „Kupujesz zyskujesz”

Promocją objętych jest wiele popularnych marek. Są wśród nich Ariel, Vizir, Fairy, Lenor, Gillette, Oral B, Pantene Venus, Blend-a-Med. Always, Naturella, Descreet, łącznie 15 produktów z asortymentu stałego i 7 dostępnych czasowo. Aby skorzystać z promocji klienci po dokonaniu zakupów muszą zarejestrować się na stronie www.everydayme.pl, wybierając właściwą opcję i postępując zgodnie z instrukcją.

- Zależy nam na tym, żeby zwiększać atrakcyjność naszej oferty i inspirować konsumentów także do spontanicznych zakupów. W ALDI wszystko, co klienci lubią mają na wyciągnięcie ręki każdego dnia. To sklep ulubionych produktów, świeżych, w dobrej jakości i przystępnej cenie, po które chętnie się wraca – mówi Anna Kicz, Kierownik Kategorii w ALDI Polska.

ALDI w Polsce posiada 180 sklepów i zatrudnia blisko 3500 pracowników.