Aldi z 9. sklepem w Warszawie

7 lipca nastąpi otwarcie ALDI w parku handlowym Galeria - Modlińska w Warszawie. Będzie to dziewiąty sklep sieci w mieście.

Nowy ALDI w Parku Handlowym Galeria – Modlińska w Warszawie jest 175 sklepem sieci w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia.Sklep w Warszawie jest trzynastym sklepem otwartym od początku tego roku w Polsce i czternastym w województwie mazowieckim.

Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ponad 1350 m2. Sklep wyposażony jest w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów.