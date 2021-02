Aldi z akcją "1001 powodów, by wpaść do Aldi"

Sieć Aldi ruszyła z akcją "Mamy 1001 powodów, by pozostać w kontakcie". Sieć jako swoje atuty podaje m.in. wdrożenie nowego konceptu wizualnego w ciągu 1,5 roku we wszystkich sklepach.







Aldi chce przypomnieć konsumentom atuty marki związane z kategorią świeżych warzyw i owoców, pieczywa i nabiału oraz słodyczy, po które wracają do sklepów. Powody wskazywane przez sieć w zabawny sposób weryfikować będą członkowie Klubu Komediowego na kanale YouTube sieci. ALDI jest pierwszą marką, z jaką Klub Komediowy rozpoczął komercyjną współpracę. Kampanię zapowiadał teaser, który pojawił się 1 lutego w kanałach komunikacji ALDI oraz Klubu Komediowego.

- Według raportu Global Powers of Retailing 2019 firmy Deloitte ALDI utrzymuje pozycję jednego z 10 największych detalistów na świecie. W 2017 roku asortyment sieci w Polsce uległ podwojeniu. W Polsce ALDI zatrudnia 3412 osób i ma 163 sklepy. Prawie połowa marek własnych ALDI produkowana jest w Polsce. W 2020 roku otworzyliśmy 24 nowe sklepy. W raporcie medialnym za 2019 rok na tle marek konkurencyjnych ALDI awansował na trzecie miejsce pod względem medialności. We wszystkich wskaźnikach medialnych ALDI rośnie szybciej niż liderzy branży dyskontów.

Kampania 1001 powodów, by wpaść do ALDI obecna będzie we wszystkich kanałach reklamowych, które sieć wykorzystywała dotychczas. Dodatkowo na kanale YouTube ALDI pojawi się seria filmów z udziałem Kingi Kosik Burzyńskiej oraz Mateusza Lewandowskiego z Klubu Komediowego, którzy rzucają wyzwanie marce i w zabawny sposób sprawdzają, czy rzeczywiście istnieje 1001 powodów, by wpadać do ALDI.