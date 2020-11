Aldi z kampanią bożonarodzeniową skierowaną do rodzin

fot. mat. pras.

ALDI startuje z pierwszą w Polsce kampanią świąteczną skierowaną do rodzin. Jej motywem przewodnim są zabawne opowieści mam o przedświątecznych perypetiach i niespodziewanych sytuacjach. Kampanie wizerunkowa i produktowa, które uzupełniają się wzajemnie, prowadzone są w tym samym czasie. Towarzyszy im konkurs dla klientów angażujący influencerów. „Mamy święta i mamy siebie” to główne hasło kampanii, która obejmuje działania w radiu, Internecie, social mediach oraz reklamę zewnętrzną.

Głównymi bohaterkami kampanii są mamy i ich różne doświadczenia związane z tym szczególnym w roku okresem. To właśnie ich opowieści o przedświątecznych przygotowaniach, pełne ciepła i humoru są osią komunikacji marki. Do udziału w kampanii oprócz mam zaproszone zostały także influencerki, między innymi - Krystyno nie denerwuj matki, która zaprosi klientki ALDI do udziału w konkursie, będącym kolejnym etapem kampanii.

Co tydzień, przez cały czas trwania kampanii wybrane tradycyjne produkty świąteczne oraz produkty z kategorii niespożywczej, wszelkie inspiracje prezentowe, dostępne będą w ALDI w promocyjnych cenach.Kampania „Mamy święta i mamy siebie” rozpoczęła się 16 listopada i potrwa aż do Świąt Bożego Narodzenia. Prowadzona jest w radiu, Internecie, social mediach oraz na billboardach.