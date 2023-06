ALDI z marką własną ubrań lnianych dla kobiet i mężczyzn

Już od dzisiaj we wszystkich sklepach ALDI klienci mogą kupić odzież lnianą przeznaczoną zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W ofercie sieci dostępne są m.in. sukienki, koszule i spodnie. Akcja obowiązuje we wszystkich sklepach w Polsce i potrwa do wyczerpania zapasów.