Aldi z nową ogólnopolską kampanią

ALDI ma to COŚ – nowa kampania i pierwsza w historii marki reklama telewizyjna.

To pierwsza w historii marki kampania na tak dużą skalę, która swoim zasięgiem obejmie także reklamę telewizyjną.

Wyróżnikiem idei kreatywnej jest określenie „COŚ”. Autorzy działań nadali temu wyrażeniu dużej plastyczności – zmienia się w zależności od promowanych kategorii produktowych oraz kontekstu komunikacji. Dzięki temu wzmacnia sam przekaz i nadaje komunikatom ALDI charakterystyki i rozpoznawalności. Komunikacja jak zawsze pełna jest humoru i bliska codziennym sytuacjom, z których narodziła się sama idea kampanii - bo ile razy przy wychodzeniu na zakupy pada pytanie: „Idę na zakupy , chcesz coś?”, tyle razy padają prośby i odpowiedzi o to „coś”. I ALDI zawsze MA TO COŚ - coś słodkiego, coś na obiad, coś w promocji, coś na ząb. Atutem kampanii jest czytelność i autentyczność – zanurzona w codzienności, przemawia potocznym językiem do konsumenta.

- Nasza kampania w sposób naturalny rozwija to, co jako marka przekazujemy już od kilku lat: bardzo dobre (międzynarodowe i lokalne) produkty wysokiej jakości mają w ALDI to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas w myśl hasła Raz ALDI zawsze ALDI. Nie zawsze wiemy, jak to „coś” nazwać, za to zawsze jesteśmy pewni, że dobrze wybierzemy. To „coś” sprawia, że w naszych sklepach jest wygodniej i taniej, a klienci zyskują przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji ALDI w Polsce.

Podczas kampanii wykorzystanych zostanie ponad 2000 nośników, które pojawią się w 96 miastach w Polsce, reklama ALDI będzie widoczna na autobusach w wybranych miastach oraz na wyświetlaczach bankomatów, DOOH (Digita out of Home) – w metrze i na dworcach w dużych miastach oraz w Internecie i telewizji. – To bez wątpienia największa akcja reklamowa sieci od czasu jej wejścia na rynek Polski. –ALDI konsekwentnie rozwija się, otwierając nowe sklepy. Dziś już jesteśmy obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć kampanię telewizyjną, która jest kolejnym krokiem wzmacniającym rozpoznawalność marki w Polsce – dodaje Agnieszka Barańska.

Szeroka skala działań promocyjnych