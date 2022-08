Aldi z nowym sklepem w Ostródzie. Placówka powstała w zabytkowym otoczeniu

Jest to wyjątkowa lokalizacja na mapie Ostródy – właśnie w tym miejscu mieściły się historyczne Białe Koszary, a z czasem na tym obszarze organizowano cieszące się ogólnopolską sławą ostródzkie festiwale - Ostróda Reggae Festival i Festiwal Muzyki Tanecznej.

Aldi w Ostródzie w nietypowej lokalizacji

Sklep ALDI został zbudowany pod okiem konserwatora zabytków. Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające nawet do 50%, ponadto w dniu otwarcia pojawi się foodtruck z poczęstunkiem. Na klientów czeka również promocja 3x30% na odzież i obuwie. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

- Cieszymy się, że sklep ALDI znajduje się w tak prestiżowym, zabytkowym otoczeniu i że przygotowując się do otwarcia mieliśmy okazję poznać historię Ostródy. Poszanowanie tradycji jest dla nas bardzo ważne, dlatego starannie dbamy o to, by nasze sklepy wpisywały się w architektoniczną strukturę miasta. To dla nas podwójna radość, bo mieszkańcy Ostródy będą mogli również poznać markę ALDI i nasze świeże produkty. Mamy nadzieję, że ALDI stanie się ich ulubionym sklepem codziennych zakupów oraz, że znajdą u nas bardzo dobre - międzynarodowe i lokalne - produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to „coś”, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać, w myśl hasła Raz ALDI zawsze ALDI- tłumaczy Kinga Abramik, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.

Nowy sklep Aldi z krajalnicą do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych

Sklep w Ostródzie przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ok. 1500 m2. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00, a w pozostałe niedziele od 10:00 do 17:30.