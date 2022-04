Aldi: Zmiany na rynku zachodzą z dnia na dzień, musimy mówić o problemach z surowcami

Wojna w Ukrainie: Czy Polacy wykupują ze sklepów towary na zapas, zwłaszcza oliwę i olej, ze względu na ogromne podwyżki surowców? Czy sieci w Polsce myślą o wprowadzeniu reglamentacji na niektóre towary, tak jak działa to już na Zachodzie? Jak handel radzi sobie z ogromnymi podwyżkami na rynku?

- Na pewno pandemia oraz wojna w Ukrainie sprawiły, że wszyscy mamy do czynienia jednocześnie z dwoma historycznymi wydarzeniami, które mają ogromny wpływ na globalne łańcuchy dostaw. Obserwujemy zwiększony popyt na produkty podstawowe i o długim terminie ważności, jednak jest to naturalne zachowanie w takich okolicznościach. Co do zasady nie wprowadzamy reglamentacji na produkty w regularnych cenach, jednak nie wykluczamy, że takie sytuacje czasowo mogą mieć miejsce na produkty objęte promocją. Utrzymujemy długotrwałe relacje z naszymi dostawcami i współpracujemy z nimi w ramach partnerstwa, aby zabezpieczyć łańcuchy dostaw w tych pełnych wyzwań czasach, jednak wszyscy mamy do czynienia z napiętą logistyką globalną, przerwanymi łańcuchami dostaw z powodu globalnego niedoboru kontenerów oraz braku kierowców ciężarówek i wysokimi stawkami frachtowymi. Do tego dochodzą związane z pogodą i klimatem niepowodzenia w uprawach zbóż, pszenicy durum, cukru i kawy, co prowadzi do znacznego wzrostu cen i niedoboru surowców w sektorze spożywczym - mówi nam Dominika Juszczyk, Menadżer ds. Komunikacji & PR w sieci Aldi.

Sytuacja zmienia się z dnia na dzień

Jak zaznacza, w niektórych przypadkach kraje, które dostarczały surowce takie jak pszenica czy oleje jadalne, są całkowicie niedostępne dla producentów. Jednocześnie ceny energii nadal gwałtownie rosną, co powoduje, że koszty produkcji i logistyki rosną jeszcze bardziej. - To wszystko sprawia, że sytuacja jest bardzo zmienna, obecnie widzimy, że zmiany zachodzą w ciągu jednego dnia, czy nawet kilkunastu godzin. Obserwujemy rynek, zachowania klientów. Odczytujemy też pozytywne sygnały, jak mimo wszystko nieznaczny spadek cen paliw - wyjaśnia.

- Utrzymanie ciągłości dostaw i dostępność wysokiej jakości produktów w możliwie najniższej cenie to niezmiennie podstawa naszego działania. Aby to osiągnąć, usprawniamy nasze procesy, obniżamy koszty i systematycznie dążymy do możliwie najniższych cen. Jako odpowiedzialna firma musimy jednak mówić głośno o tych wszystkich wyzwaniach, które stoją przed nami, przed całą branżą, żeby utrzymać nasze zobowiązanie złożone klientom - dodaje przedstawicielka sieci.

Ceny rosną bardzo szybko