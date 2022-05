Alert dlahandlu.pl: Carrefour Polska sprzedany!

Carrefour w Polsce został wystawiony na sprzedaż rok temu.

Fundusz Mid Europa Partners finalizuje transakcję zakupu polskiego oddziału. Fundusz ma doświadczenie w segmencie retail, jako dawny właściciel Żabki oraz obecny udziałowiec Allegro.

Nie udzielamy informacji oraz nie komentujemy doniesień dotyczących transakcji, w które rzekomo jesteśmy zaangażowani - podają nam przedstawiciele Mid Europa Partners.

Francuska centrala Grupy Carrefour dementuje doniesienia - przekazało nam polskie biuro prasowe sieci.

Rok temu, w połowie 2021 roku, francuski magazyn „Challenges”, informował, że prezes Grupy Carrefour Alexandre Bompard zamierza pozbyć się dwóch lokalnych oddziałów – w Polsce i na Tajwanie, a poszukiwanie nabywców zlecił firmie doradczej KPMG.

Carrefour w ostatnim czasie opuścił rynek słowacki. Włoski oddział walczy o rentowność, a w Belgii detalista stracił głównego masterfranczyzodawcę.

We Włoszech Carrefour poinformował tamtejsze związki zawodowe, że zamknie 106 własnych sklepów. Według detalisty takie kroki są konieczne, ponieważ sprzedaż i liczba klientów nadal spadają. Sieć ma nadzieję, że w 2022 ponownie wyjdzie na zero. Carrefour prowadzi w tym kraju 1450 sklepów i zatrudnia ponad 16 000 osób.

Carrefour sprzedaje oddziały

Reuters informował, iż biznes Carrefoura na Tajwanie jest wyceniany na 1,9 mld USD. Carrefour zatrudnił firmę Morgan Stanley do prowadzenia sprzedaży, ale póki co nie pojawiły się żadne nowe doniesienia w tej sprawie.

Inwestorzy od wielu lat są niezadowoleni ze słabnącego kursu akcji sieci Carrefour. Detalista radzi sobie znacznie gorzej, niż wielu jego konkurentów. Francuski biznesmen i miliarder Bernard Arnault, dyrektor naczelny luksusowej grupy LVMH, zdecydował się na sprzedaż pozostałych udziałów w Grupie po 14 latach inwestowania w Carrefoura.

Mid Europa Partners

Przypomnijmy, że fundusz Mid Europa Partners był inwestorem sieci Żabka, w latach 2011-2017. Fundusz jest obecnie udziałowcem Allegro oraz rumuńskiej sieci detalicznej Profi.

Można spekulować, że fundusz Mid Europa Partners mógłby utrzymać sieć Carrefoura w segmencie detalicznym, być może przekształcając sklepy, które obecnie funkcjonują w formacie hipermarketowym.

Z kolei Griffin Real Estate, który również uczestniczył w rozmowach, prawdopodobnie byłby raczej zainteresowany nieruchomościami Carrefoura.

Wyniki Carrefoura w Polsce

Sprzedaż w Polsce to 505 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 5,5 proc. Wzrost sprzedaży LfL w Europie to tylko 0,7 proc.

Grupa miała w Polsce na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 935 sklepów (92 hipermarkety, 152 supermarkety, 682 convenience i 9 sklepów typu miękki dyskont).

Na koniec 2021 r. w Polsce było 955 sklepów (91 hipermarketów, 151 supermarketów, 704 convenience i 9 dyskontów.)

W pierwszym kwartale 2022 roku Carrefour odnotował wzrost sprzedaży o 9 proc. (3,4 proc. LfL). Sprzedaż grupy wyniosła prawie 20,24 mld euro.

Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny, skomentował: „Carrefour utrzymał dobre wyniki w pierwszym kwartale, odnotowując szczególnie wyraźny wzrost w Ameryce Łacińskiej. Grupa kontynuuje zdobywanie udziałów w rynku we wszystkich swoich głównych krajach.

W inflacyjnym środowisku, zaostrzonym przez konflikt na Ukrainie, Carrefour polega na profesjonalizmie i doświadczeniu swoich zespołów, aby zapewnić dostępność produktów i chronić siłę nabywczą swoich klientów”.

Carrefour dąży do potrojenia wskaźnika GMV (Gross Merchandise Value) swojej działalności e-commerce, który ma wynieść 10 mld euro w 2026 r. Grupa przewiduje również, że w 2026 roku cyfryzacja przyniesie dodatkowe 600 mln euro zysku z bieżącej działalności operacyjnej (ROI) w porównaniu z rokiem 2021.

Partnerstwo Meta

Ponadto w listopadzie Grupa ogłosiła nawiązanie strategicznego partnerstwa z Meta. Wspólne działania mają wspomóc proces cyfrowej transformacji sieci w dziewięciu zintegrowanych krajach (Francja, Włochy, Hiszpania, Rumunia, Polska, Belgia, Tajwan, Argentyna, Brazylia). Z inicjatywy skorzystają zarówno klienci, jak i 320 tysięcy pracowników sieci Carrefour na całym świecie.

Przejęcie jako remedium?

Być może francuski detalista zdecyduje się na fuzję z innym handlowym tuzem? Na początku ub.r. przejęciem Carrefoura interesowała się kanadyjska grupa Couche-Tard, jednak rząd Francji odrzucił tę propozycję, uzasadniając swoje stanowisko troską o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Na stole była też jakoby oferta od Auchan.