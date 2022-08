Alibaba redukuje personel, bo Chińczycy ograniczają zakupy

Jak podaje South China Morning Post, chiński holding Alibaba zwolnił w drugim kwartale roku aż 9 241 pracowników. W ten sposób firma stara się ograniczyć wydatki w obliczu słabej sprzedaży i spowolnienia gospodarczego w Chinach. Firma obcięła swoje ogólne zatrudnienie do 245 700 osób. Odnotowała bowiem aż 50 proc. spadek dochodu netto. Jak czytamy w raporcie: „To oznacza łączny spadek liczby pracowników Alibaby do 13 616 w ciągu sześciu miesięcy do czerwca, co oznacza pierwszy spadek zatrudnienia w firmie od marca 2016 r.”

Alibaba odnotowała spadek dochodu netto do 22,74 miliarda juanów (15,56 mld zł) w drugim kwartale 2022 roku, w porównaniu z 45,14 miliarda juanów (30,88 mld zł) w tym samym okresie 2021 roku.

Zwolnienia odzwierciedlają ponowne wysiłki Alibaby w celu obniżenia wydatków i zwiększenia wydajności, ponieważ firma stoi w obliczu ciągłej presji regulacyjnej, spowolnionej konsumpcji i spowolnienia gospodarczego w Chinach, największym na świecie rynku e-commerce – brzmi treść raportu.

Jak twierdzi Daniel Zhang Yong, prezes i dyrektor generalny Alibaby, jeszcze w tym roku firma zatrudni prawie 6 000 absolwentów uczelni wyższych.

