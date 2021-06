Alkoholowe marki własne to trudny rynek, ale jest na to sposób

Marki własne na rynku alkoholi to jeden z najcięższych rynków do „przebicia” się z produktami typu private label i jedna z nielicznych kategorii, w których produktów marek własnych nie znajdziemy w top 3 produktów pierwszego wyboru. Dla konsumentów bardzo istotnym czynnikiem przy zakupie alkoholu jest bowiem brand. Alkohole marek własnych funkcjonują wprawdzie w sieciach handlowych, ale to wciąż raczkująca kategoria w porównaniu do pozostałych.

- Na rynku alkoholi marki własne funkcjonują i rozwijają się w trochę innym kontekście. W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o gwiazdach i celebrytach wypuszczających na rynek alkohole sygnowane swoim nazwiskiem. Koncerny alkoholowe chętnie zabiegają zresztą o współprace z osobami publicznymi, bo przekłada się to na konkretne korzyści wizerunkowe dla marki. Własnymi trunkami mogą pochwalić się takie gwiazdy, jak George Clooney, Ryan Reynolds, Jay-Z czy Cameron Diaz. W Polsce, w biznes alkoholowy zainwestował m.in. Radosław Majdan czy Sławomir Peszko. To nowy, silny trend, który jest pokłosiem zmieniającego się wizerunku samego alkoholu - uważa mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury S.A., specjalizującej się w produkcji rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa.

Przyzwyczajenia konsumenckie Polaków diametralnie zmieniły się w ostatnich latach – alkohol spożywamy z umiarem, celebrując smak. Zwracamy coraz większą uwagę na jakość, na pochodzenie producenta, wybieramy też coraz chętniej produkty lokalne, rzemieślnicze.



- Poza gwiazdami, w alkoholowe marki własne inwestują też mniejsze i całkiem duże firmy. W 2019 głośno było, przykładowo, o autorskim ginie wypuszczonym na rynek przez giganta e-commerce, Amazon. Trunki sygnowane logo firmowym stają się także coraz bardziej popularnym produktem przeznaczanym np. na prezenty dla partnerów biznesowych. Stąd też rosnące zainteresowanie markami własnymi ze strony przedsiębiorstw. Widzimy to zresztą na własnym przykładzie. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy na stronie Manufaktury kreator marek własnych, w ramach którego można stworzyć przeróżne opcje swojego własnego, rzemieślniczego alkoholu – począwszy od jego bazy, czyli rodzaju trunku, przez wybór butelki aż po projekt etykiety. Można przy tym modyfikować samą recepturę, co sprawia, że stworzona marka jest faktycznie autorska i unikalna - wyjaśnia Jakub Gromek.