Allegro, Google, Rossmann, Samsung i Wedel - te marki mają w Polsce siłę!

Konsumenci nieustannie poszukują uczciwości i autentyczności; fot. shutterstock

Najnowsza fala badania, które Havas prowadzi od 2009 roku, pokazuje, że konsumenci nieustannie poszukują uczciwości i autentyczności – ale marki mają trudności ze spełnieniem tych oczekiwań. W tegorocznej edycji badania wśród globalnie ocenianych marek najlepiej wypadły: Google, Pay Pal, WhatsUp, YouTube i Samsung. W Polsce w pierwszej piątce znalazły się: Allegro, Google, Rossmann, Samsung i Wedel.

Era konsumenckiego cynizmu

Badanie przeprowadzone wśród 395 000 konsumentów na całym świecie wykazało, że pogłębia się przepaść między oczekiwaniami ludzi a realną wartością, którą dostarczają im marki. Luka pomiędzy oczekiwaniami konsumentów i oceną marek rośnie, ponieważ składają one obietnice, których potem nie dotrzymują. A ludzie poszukują marek, które są w stanie wnieść realną zmianę w ich życie. Badanie Meaningful Brands pokazuje, że doprowadziło to do „Ery konsumenckiego cynizmu”, która ma bezpośredni wpływ na relacje ludzi z markami i ich zaufanie do nich. Tylko 47% marek jest ocenianych jako godna zaufania, a aż 71% respondentów nie wierzy, że marki dotrzymają złożonych obietnic i jest zmęczona tym, że marki mówią i robią co innego. Co gorsza, tylko 34% konsumentów uważa, że firmy są przejrzyste w kwestii swoich zobowiązań i obietnic.

Od momentu rozpoczęcia badania w 2009 r., znaczenie marek wciąż spada. Tegoroczna fala badania, która mierzy wartość marek w kategoriach funkcjonalnych, osobistych i społecznych, pokazuje, że 75% marek mogłoby zniknąć z dnia na dzień, a większość ludzi się tym nie przejmie lub z łatwością znajdzie zastępstwo. Zaufanie do marek pozostaje ciągle na niskim poziomie. Globalnie tylko 47% marek postrzegana jest jako godna zaufania, w Polsce wskaźnik ten jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 28%.

Wkraczamy w Erę działania

Pomimo nasilającego się cynizmu wkraczamy równolegle w „Erę działania”, ponieważ, konsumenci ciągle poszukują marek, które są w stanie dostarczać im realnych korzyści - 73% twierdzi, że marki muszą w obecnych czasach angażować się w działania na rzecz społeczeństwa i planety, a 64% – co stanowi wzrost o 10 punktów w stosunku do fali z 2019 r. – woli kupować produkty firm cieszących się reputacją odpowiedzialnych społecznie, nie nastawionych wyłącznie na zysk. Ponad połowa badanych (53%) idzie nawet dalej, twierdząc, że jest gotowa zapłacić więcej za markę, która identyfikuje się z konkretnymi wartościami.

Aby pomóc markom lepiej wywiązywać się ze swoich zobowiązań, w dwunastym roku realizacji badania Meaningful Brands, Havas połączył własne wskaźniki badawcze z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Integracja ta, umożliwia pogłębioną analizę tego gdzie, dla każdej z badanych marek, znajdują się kluczowe deficyty i jakie możliwości działania mają marki w swoich kategoriach produktowych. Na całym świecie konsumenci coraz częściej oczekują, że marki wzmocnią obszar korzyści osobistych i społecznych. Budowanie lepszego świata zaczyna się w domu, a konsumenci chcą, aby marki wspierały to, co jest dla nich najważniejsze w miejscu, gdzie to wsparcie jest najbardziej autentyczne.

Kluczem do relacji z konsumentami stają się benefity osobiste i społeczne