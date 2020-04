Allegro i Olx znowu mogą sprzedawać maseczki

Allegro oraz OLX mogą już sprzedawać maseczki, żele antybakteryjne oraz inne produkty ochronne. W piątek premier Morawiecki uchylił obowiązujący od kilku tygodni zakaz handlu na serwisach. Zmiany spowodowane są nowymi zaleceniami związanymi z noszeniem maseczek, które zaczną obowiązywać od 16 kwietnia.



Allegro i OLX to dwie duże platformy e-commerce, które dostały zakaz sprzedawania maseczek, żeli i innych produktów ochronnych. Nastąpiło to 12 marca. W piątek premier Morawiecki postanowił go uchylić.

Dla platform problemem stali się sprzedawcy, którzy starali się żerować na zaistniałej sytuacji i mocno zawyżali ceny produktów. Allegro po uchyleniu zakazu przekazało im, aby ponownie tego nie praktykowali. W przeciwnym wypadku takie oferty będą usuwane. Ponadto obowiązuje zakaz wysyłania tego typu produktów za granicę.