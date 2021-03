Allegro ma dostawcę swoich automatów paczkowych

fot. Modern Expo

Allegro podpisało list intencyjny z polską spółką Modern - Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca tego roku 2021 platforma planuje budowę sieci 1500 urządzeń w polskich miastach. Własna sieć automatów paczkowych przyspieszy proces dostaw i poprawi wygodę zakupów na Allegro.

- Dużą wagę przykładamy do szybkości dostaw i już teraz ok. 80% przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Mamy ambicję, żeby dostawy te były jeszcze szybsze, tańsze i wygodniejsze. Dlatego postanowiliśmy zainwestować we własną sieć automatów paczkowych, jako uzupełnienie sieci ok 30.000 punktów odbioru i automatów dostępnych już na Allegro. Nowa sieć zapewni klientom jeszcze lepszy dostęp do tych ekonomicznych metod dostawy, oraz w połączeniu usługami magazynowymi Allegro, które również planujemy uruchomić w tym roku, stworzy nową jakość w zakresie komfortu dostaw. W pierwszej fazie projektu planujemy uruchomić 3000 zaawansowanych technologicznie automatów paczkowych, z czego 1500 zostanie zainstalowanych jeszcze w tym roku. - powiedział Grzegorz Czapski dyrektor ds. rozwoju w Allegro. Cieszymy się z wyboru polskiej firmy Modern-Expo na naszego dostawcę automatów paczkowych - dodaje.

Pierwsze automaty paczkomatowe Allegro zostaną zainstalowane w polskich miastach w połowie bieżącego roku. Allegro chce budować sieć w sposób zrównoważony poprzez odpowiedzialną współpracę z lokalnymi społecznościami, dlatego uruchomiono specjalną stronę internetową, gdzie można zgłaszać propozycje lokalizacji pod budowę sieci automatów paczkowych. Można to robić od 4 marca pod adresem https://na.allegro.pl/nasze-punkty.

Automaty paczkowe dla Allegro dostarczy polska spółka Modern-Expo Group. - Współpraca z tak wymagającym partnerem jak Allegro stawia przed nami nowe możliwości. To również dowód na to, że oferowane przez nas produkty łączą wysoką jakość wykonania z wygodną i intuicyjną obsługą - mówi Prezes Zarządu i współwłaściciel Modern-Expo Group - Bogdan Łukasik.

W drugiej połowie roku zostanie uruchomione nowoczesne centrum logistyczne dla firm sprzedających na Allegro w podwarszawskim Adamowie, mające na celu dalszą poprawę szybkości i wygody dostawy.