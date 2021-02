Allegro obniża pułap dla darmowych przesyłek

Allegro obniża kwotę zamówienia, od której dostawa kurierem w ramach Allegro Smart! będzie za darmo. Od 18 lutego kwota zamówienia u jednego sprzedawcy wyniesie 80 zł (do tej pory było to 100 zł). Użytkownicy z Allegro Smart! mogą skorzystać z oferty pięciu firm kurierskich: DPD, UPS, Poczty Polskiej oraz - realizujących dostawy w dniu zamówienia - X-press Couriers i pickpack.

Dodatkowo od 8 marca klienci Allegro Smart!, którzy chcą skorzystać z dodatkowej usługi płatność przy odbiorze zapłacą za nią 3,99 zł. Dostawę z płatnością przy odbiorze w Allegro Smart! realizują DPD (metoda kurierska) oraz Poczta Polska (metoda kurierska Pocztex 48 oraz odbiór w punkcie).

Allegro wprowadza równolegle promocję dla sprzedających, dzięki której za zamówienia z płatnością z góry pomiędzy 80 zł a 99,99 zł nie zapłacą opłaty za przesyłkę w ramach Allegro Smart! (od stycznia 2021 r. sprzedający partycypują w kosztach programu Allegro Smart! Za przesyłkę z dostawą kurierską powyżej 100zł opłata wynosi 3,99 zł). Promocja obowiązuje od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 r.

Od 8 marca opcja Allegro Pay, czyli rozłożenia na miesięczne spłaty będzie dostępna przy zakupach od 300 zł (do tej pory było to 500zł), a podzielenie płatności na 3 spłaty udostępnimy wszystkim klientom (do tej pory opcja była dostępna dla klientów Allegro Smart!). Obniżono także minimalną kwotę zakupów z jednorazową spłatą do 30zł (do tej pory było to 40 zł) .

Od 8 marca Allegro udostępni części klientów testowo, nowy sposób rejestracji - przy użyciu telefonu. Aby zarejestrować konto na Allegro należy potwierdzić numer telefonu wpisując kod z wiadomości sms.