Allegro rekrutuje i przenosi się do Fabryki Norblina

Allegro zatrudnia obecnie 2100 pracowników w 4 biurach, w tym w Warszawie, Toruniu, Krakowie i Wrocławiu. W ciągu ostatnich 3 lat zatrudnienie wzrosło o 30 proc.; w 2020 roku Allegro zatrudniło 284 specjalistów, a do końca roku planuje zatrudnić 330 kolejnych. Allegro przeniesie się do Fabryki Norblina, gdzie wynajmie 16 148 mkw. powierzchni.

Od początku roku 14 tys. osób ubiegało się o pracę w firmie. Allegro zatrudnia obecnie 2,1 tys. osób, z czego połowa to wysokiej klasy eksperci z obszaru technologii i aktywnie poszukuje nowych pracowników. Od początku roku zatrudniono 284 osoby. Do końca roku Allegro planuje zatrudnić kolejnych 330 pracowników.

Aby pomóc przyspieszyć rozwój polskiego sektora e-commerce, Allegro rozbudowuje swoje zespoły w kilku lokalizacjach- w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, chcąc dotrzeć do najbardziej utalentowanych potencjalnych pracowników.

Zatrudnienie w Warszawie potroiło się od czasu przeprowadzki do Q22 w 2016 r., osiągając liczbę 640 specjalistów. Aby dalej się rozwijać, warszawski zespół przeniesie się do nowej lokalizacji na biurowej mapie Warszawy - Fabryki Norblina. Allegro zacznie się tam przeprowadzać w połowie 2021 roku, a do końca 2022 roku będzie tam pracować cały warszawski zespół. W razie potrzeby, dostępna przestrzeń pozwoli pomieścić nawet dwukrotnie większą liczbę pracowników.

Allegro planuje dalszy rozwój swojej siedziby w Poznaniu. Wielkopolska to kolebka Allegro. Aby utrzymać tempo rozwoju poznańskiego zespołu Allegro pracuje nad dwoma scenariuszami: albo przenosząc się całkowicie w nowe miejsce, albo uzupełniając budynek Pixel o dodatkową powierzchnię biurową. W Krakowie znajduje się kolejne biuro Allegro, które powiększy się na początku 2021 roku. Biuro otwarto 6 lat temu, w 2014 roku. Obecnie zatrudnia 70 pracowników, a 20 kolejnych ma dołączyć jeszcze w tym roku. Nowe biuro zajmie powierzchnię cztery raz większą niż pierwsza siedziba firmy w tym mieście.

Obecnie w związku z pandemią COVID-19 większość pracowników Allegro pracuje w domu i zalecenie to będzie obowiązywać co najmniej do końca października.