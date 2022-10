Allegro Smart! Week: Najbardziej popularne produkty z kategorii dom i ogród oraz supermarket

W tegorocznej edycji Smart! Week wartość sprzedaży wzrosła dwucyfrowo w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku. Pod względem wolumenów bank rozbiły kategorie dom i ogród oraz supermarket, w tygodniu 10-16 października sprzedając po 500 tysięcy sztuk produktów każda. Tuż za nimi uplasowała się kategoria zdrowie i uroda z trzecią największą liczbą sprzedanych artykułów w trakcie festiwalu. Jednak to elektronika najmocniej podbiła serca internautów: iPhone 12, Nintendo Switch i laptop HP Pavilion Aero to trzy najpopularniejsze oferty wśród konsumentów.

Ten rok jest również istotny w kontekście dostaw: dzięki festiwalowi program Smart! zyskał kilkaset tysięcy nowych klientów zainteresowanych darmowymi i wygodnymi dostawami oferowanymi podczas zakupów na Allegro. Nic w tym jednak zaskakującego - podczas Smart! Week rekordowa dostawa One Kurier z nowym laptopem dotarła do kupującego w zaledwie 4,5 godziny od złożenia zamówienia.

W obliczu wysokiej inflacji zainteresowanie konsumentów festiwalami zakupowymi oferującymi promocyjne ceny jest naprawdę duże. Nasza decyzja, by wzmocnić oferty dostępne w kategorii supermarket okazała się trafiona - nie każdy bowiem jest skłonny sięgnąć po nowy sprzęt elektroniczny, jednak chętnie szukamy oszczędności na produktach codziennego użytku, takich jak kawa czy proszek do prania. Podsumowując Smart! Week, chciałabym przede wszystkim podziękować naszym klientom za tak liczny udział w tegorocznej edycji festiwalu i już dziś zaprosić ich na nadchodzący Black Week, który odbędzie się pod koniec listopada - mówi Anna Juda, Group Campaign & Customer Engagement Director w Allegro.