Allegro uruchamia nowy kanał kontaktu dla niesłyszących

– Każdą innowację, która pozwala nam zwiększyć dostępność i poprawić wygodę klientów przyjmujemy z entuzjazmem. Kontakt z naszymi konsultantami przy wsparciu tłumacza polskiego języka migowego pozwoli jeszcze lepiej zadbać o klientów niesłyszących, którzy do tej pory mieli do dyspozycji kanały, takie jak e-mail czy tradycyjny czat. Wideorozmowa pozwoli na szybsze udzielenie wsparcia oraz wierzymy, że przełoży się na większą satysfakcję naszych klientów - mówi Wojciech Feliś z zespołu consumer experience. – Jednocześnie zależy nam na tym, aby zapewnić pełne techniczne wsparcie osobom, które korzystają z naszych automatów One Box by Allegro - dlatego na każdym urządzeniu obok informacji w alfabecie Braille'a znajduje się QR kod z usługą Tłumacza Migam dla osób niesłyszących – dodaje.

Nowy kanał kontaktu dla osób głuchych nie jest pierwszą inicjatywą platformy, która ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jednym z przykładów podjętych działań jest Infolinia Allegro dla Seniorów. Allegro dostosowało także swoją aplikację do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących oraz prowadzi konsultacje z partnerami społecznymi, aby nowe usługi już od etapu projektu odpowiadały na różnorodne potrzeby kupujących.