Allegro wprowadza nową funkcjonalność - Allegro Family

fot. Allegro Family

Konta rodzinne pozwalają użytkownikom połączyć konto Allegro z kontami ich bliskich. Osoba dorosła, czyli organizator, może wysłać pozostałym członkom zaproszenie do grupy e-mailem. Nowi klienci mogą szybko zarejestrować własne konto, które zostanie automatycznie dodane do grupy rodzinnej. Organizator rodziny może podzielić się swoimi benefitami, np. darmowymi dostawami w ramach Allegro Smart!, z innymi członkami grupy. Każda może liczyć maksymalnie 10 osób, niekoniecznie mieszkających pod jednym adresem.

Według danych Allegro, 76% aktywnych użytkowników kupuje produkty (wyłączając prezenty) na platformie dla członka rodziny innego niż małżonek lub partner. Konta rodzinne będą stale rozwijane.

Przy każdej ofercie pojawi się przycisk „Poproś o zakup". Po zaakceptowaniu prośby użytkownik może zamówić wybrany przez członka rodziny produkt i zapłacić za niego, a paczka zostanie wysłana bezpośrednio na adres proszącego. Dostęp do historii zakupów będą mieli dany kupujący i organizator grupy. Organizatorzy grup posiadający pakiet Smart! lub Smart! na Start (promocja z 5 darmowymi przesyłkami) mogą dzielić się swoim członkostwem z bliskimi. Tym samym rodzina płaci za Smarta! tylko raz i jest to taki sam koszt jak za indywidualny pakiet.

Funkcje, takie jak indywidualna historia zamówień, ostatnio oglądane produkty i preferencje zakupowe, nie będą udostępniane pozostałym użytkownikom (oczywiście z wyjątkiem opcji „Poproś o zakup").

W ostatnim czasie do Allegro dołączyła Aleksandra Sroka-Krzyżak, która objęła stanowisko head of strategy i chief of staff w Allegro. Podobną funkcję do niedawna pełniła w PKO Banku Polskim, gdzie stworzyła i wdrożyła strategię cyfryzacji.