Alternatywa dla płacy minimalnej

Pensja minimalna potraktowana w całym kraju w jednolitej stawce jest błędem. Albo powinien być przepis, że po tej podwyżce pracodawca jest w stanie wyjść na zero, bo jeżeli to podwyższenie powodowałoby, że firma wpada w tarapaty i jest zamyka, to nie ma to sensu - mówił w programie "Money. To się liczy" Zbigniew Jakubas, właściciel grupy kapitałowej Multico.