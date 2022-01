Amazon Go wkracza na przedmieścia

Plany przewidują otwarcie sklepu Amazon Go o powierzchni 6150 stóp kw. (niecałe 600 mkw.) i 3240 stóp kw. (ok. 300 mkw.) powierzchni sprzedaży w Mill Creek w stanie Waszyngton, a następnie kolejnego sklepu Amazon Go w aglomeracji Los Angeles.

Nowy koncept jest znacznie większy niż obecne 22 sklepy Amazon Go, które mają powierzchnię od 1200 do 2700 stóp kw. Istniejące lokalizacje — w Chicago, Nowym Jorku, San Francisco i Seattle, koncentrują się na przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu.

- Amazon Go rozszerza swoje portfolio sklepów o nowy format sklepu do obsługi klientów w lokalizacjach podmiejskich, które są bliżej ich domu – podał Amazon w oświadczeniu. Nowy format zaoferuje klientom szybkie i wygodne zakupy artykułów spożywczych, przekąsek i napojów na wynos, a także podstawowych artykułów codziennego użytku. Klienci będą mogli kupić także piwa i wina.

Podobnie jak obecne sklepy Amazon Go, sklepy Mill Creek i LA będą oparte o technologię „Just Walk Out”, która pozwoli klientom uniknąć czekania w kolejce do kasy.

System wykorzystuje kamery wizyjne, czujniki wagi i technologię uczenia maszynowego, aby wykrywać towary, które kupujący zabierają z półek oraz śledzić przedmioty wybrane w wirtualnym koszyku. Przy bramkach wejściowych do sklepu klienci proszeni są o wybranie opcji Just Walk Out lub skorzystanie z tradycyjnych pasów kasowych. Osoby, które wybiorą opcję Just Walk Out, wchodzą do sklepu, skanując kod QR w aplikacji mobilnej Amazon, skanując dłoń na urządzeniu Amazon One lub wkładając kartę kredytową/debetową powiązaną z kontem Amazon. Gdy wychodzą ze sklepu, system Just Walk Out automatycznie obciąża ich konto, a następnie wysyła potwierdzenie zakupu do aplikacji.