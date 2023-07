Amazon i DESEO tworzą wspólnie ciastko „Prime Day”

Ciastko „Prime Day” od Amazona i Deseo

Ciastko „Prime Day” to połączenie musu z wanilią Bourbon z orzeźwiającą galaretką z czerwonych owoców (truskawka, wiśnia, malina), puszystym waniliowym kremem namelaka, chrupiącą prażynką waniliową i delikatnym

biszkoptem waniliowym. W przygotowaniu ciastka „Prime Day” pomagali pracownicy Amazon.pl.

Cały proces i pomoc w przygotowaniach tego wyjątkowego ciastka było ekscytującym przeżyciem. Cieszymy się nie tylko z tej specjalnej współpracy, podjętej z okazji drugiej edycji Amazon Prime Day w Polsce, ale i możliwości stworzenia razem unikalnego, letniego deseru – powiedział Tomasz Chlebowski z Amazon.pl.

Deseo z konkursem z okazji Prime Day

W dniach 8-12 lipca klienci DESEO mogą wziąć udział w konkursie na profilu DESEO na Instagramie. Zadaniem uczestników konkursu jest zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku z ciastkiem „Prime Day” i wrzucenia go na swój profil na Instagramie lub stories z oznaczeniem @deseo_patisserie i @amazon.pl. Najlepszych 5 prac zostanie nagrodzonych voucherami do

DESEO w kwocie 100 zł i kartami podarunkowymi na Amazon.pl o wartości 200 zł.

Amazon Prime Day już wkrótce

Amazon Prime Day po raz drugi odbędzie się w Polsce w dniach 11-12 lipca, oferując klientom Prime dostęp do tysięcy promocji na Amazon.pl. Podczas dwudniowego wydarzenia klienci Prime będą mogli zaoszczędzić dzięki okazjom na zakup tysięcy produktów z różnych kategorii m.in. elektronikę, wyposażenie domu, urządzenia Amazon, produkty codziennego użytku, kosmetyki, gry komputerowe, zabawki czy sprzęt sportowy.

Amazon Prime - co to za projekt

Amazon Prime to dostęp do szybkich i darmowych dostaw milionów produktów bez minimalnej wartości zamówienia, a także do filmów i seriali, bezpłatnych gier komputerowych i materiałów in-game w Prime Gaming i promocji Prime przez cały rok. Osoby, które jeszcze nie dołączyły do Prime, mogą skorzystać z darmowego 30-dniowego okresu próbnego pod adresem: Amazon.pl/prime. Po jego upływie subskrypcja Prime kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Amazon Prime zadebiutował w Polsce w październiku 2021 roku.

Amazon w Polsce

Sklep Amazon.pl został uruchomiony 2 marca 2021 r. Klienci mogą robić zakupy wybierając z katalogu liczącego ponad 400 milionów produktów w ponad 30 kategoriach i korzystać z darmowych i szybkich dostaw oraz rozrywki w ramach Amazon Prime.

Amazon zainwestował w Polsce od 2012 roku ponad 18,5 mld zł. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe na infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i działalność

operacyjną: wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Centra Rozwoju Technologii Amazon (Amazon Development Centers) w Gdańsku, Warszawie i Krakowie dostarczają innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazon na całym świecie, w tym m.in. rozwiązania głosowe Alexa.

Amazon stworzył dotychczas w Polsce ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w dziesięciu centrach logistycznych, Amazon Web Services w Warszawie i Amazon Development Centers oraz w łańcuchu dostaw, wspierającym operacje Amazon oraz w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, które prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sklepu.