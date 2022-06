Amazon staje się konkurencją dla sklepów stacjonarnych

W prawie 2800-metrowym sklepie w Glendale w Kalifornii, obsługa w dużej mierze opiera się na sztucznej inteligencji, która ma pomagać klientom w wyborze mody poprzez spersonalizowane rekomendacje.

Dodatkowo klienci dokonujący zakupów za pośrednictwem aplikacji Amazon mogą przymierzyć na miejscu swoje towary i są informowani o dostępności szatni.

Amazon konkuruje z Macy's i Nordstrom

Dzięki nowej ofercie Amazon bezpośrednio konkuruje z sieciami modowymi, takimi jak Macy's i Nordstrom. Według analityków, internetowy gigant stał się już największym sprzedawcą mody, wyprzedzając Walmarta w USA, ale do tej pory unikał stacjonarnych sklepów z modą z własnymi wyzwaniami.

Mimo to Amazon zdobył już doświadczenie w handlu detalicznym i od jakiegoś czasu prowadzi mniejsze supermarkety i księgarnie. Amazon jest również właścicielem amerykańskiej sieci supermarketów Whole Foods. Nie jest jeszcze jasne, czy Amazon zamierza otwierać kolejne domy towarowe.