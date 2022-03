Amazon uruchamia centrum pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy

Jest to największy tego typu obiekt pomocowy zbudowany przez Amazon.

Dzięki uruchomieniu ośrodka, sieć centrów logistycznych Amazon w całej Europie przygotowuje i dostarcza ponad cztery miliony artykułów pierwszej potrzeby, w tym materiały do budowy schronień, artykuły higieniczne, koce i odzież, przekazywane zarówno przez Amazon, jak i klientów.

Przeczytaj także: UOKiK prowadzi dwa postępowania wobec Allegro

Wychodząc od aktualnych potrzeb uchodźców, zespoły Amazon oceniają, co powinny przekazać bezpośrednio i uzupełniają ewentualne braki. Następnie gromadzą produkty w jednym miejscu, pakują i wysyłają organizacjom charytatywnym. Klienci w Europie mogą przekazywać donacje na wsparcie tych działań za pośrednictwem specjalnych list zakupowych w naszych europejskich sklepach.

W miarę napływu niezbędnych produktów do europejskiej sieci, zespół Usług Transportowych Amazon przewozi je do punktu na Słowacji, gdzie wydzielono miejsce przeznaczone wyłącznie na działania pomocowe. Po dotarciu produktów do centrum, są one przekazywane uchodźcom we współpracy z organizacjami charytatywnymi. Strategiczna lokalizacja słowackiego centrum pomocy humanitarnej przyspieszy transport materiałów pomocowych przez Polskę, Węgry, Słowację, Rumunię, Mołdawię i Czechy, aby szybko udzielać pomocy ukraińskim dzieciom i rodzinom w potrzebie.