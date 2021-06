Ambasadorzy Lecha Free aktywizują Polaków do ruchu

Lech Free zachęca do aktywności fizycznej, fot. mat. pras.

Lech Free powraca z kolejną niecodzienną akcją, która inspiruje do większej aktywności fizycznej w ciągu dnia. We współpracy z ambasadorami, marka zachęca mieszkańców stolicy do zmiany środka transportu z komunikacji miejskiej na rower lub hulajnogę.

Marka we współpracy ze swoimi ambasadorami, Damianem Janikowskim, Kubą Wesołowskim, Kasią Szklarczyk i Natalią Tober namawia do poruszania się po mieście w sposób aktywny. Celem akcji jest zmotywowanie Polaków do zwiększonej aktywności fizycznej.

Ambasadorzy wyposażeni w pick-upa z bagażnikiem pełnym rowerów i hulajnóg wyruszyli ulicami Warszawy, szukając chętnych do wspólnej przejażdżki. Zatrzymywane na przystankach autobusowych osoby były zachęcane do zmiany środka transportu z autobusu na rower lub hulajnogę.

W jedno popołudnie do zabawy dołączyło blisko 30 osób. Wszyscy uczestnicy przemierzyli łącznie 124 km – to prawie tyle, ile wynosi trasa z Warszawy do Łodzi.