Ambasadorzy marki Lech Free przeprowadzili trening na warszawskim osiedlu

Marka Lech podrywa Polaków z kanap, fot. mat. pras.

Lockdown, opustoszałe siłownie, dystans społeczny – to wszystko nie sprzyja aktywności fizycznej. Lech Free przy współpracy z Damianem Janikowskim i Natfit, zaskoczył mieszkańców warszawskiego osiedla, zapraszając ich do rozgrzewki na własnych balkonach.

Lech Free od lat zachęca do aktywności fizycznej, realizując niestandardowe działania. Po serii uszytych na miarę obecnej sytuacji treningów live na Facebooku, przyszedł czas, by pójść o krok dalej. Ambasadorzy marki, uzbrojeni w maty, megafony i zapas Lecha Free, ruszyli na jedno z warszawskich osiedli. Ich cel: wspólna rozgrzewka, która doda mieszkańcom energii na cały dzień i zainspiruje do systematycznej aktywności.

Medalista Igrzysk Olimpijskich Damian Janikowski i trenerka personalna Natfit prezentowali między innymi pompki i skłony w oparciu o balustradę, bieg bokserski w miejscu, przysiady czy wymachy. Początkowo mieszkańcy podchodzili do aktywności z dystansem, jednak już po kilku minutach na balkonach zebrała się spora grupa sąsiadów.



Trening zrealizowany został w ramach kampanii Lech Free pod hasłem „Lechendy mogą wszystko”.