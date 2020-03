Ambra: Spadła sprzedaż w sieci Centrum Wina oraz dla segmentu HoReCa

- Negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 polega do tej pory przede wszystkim na znacznym ograniczeniu sprzedaży w kanałach dystrybucji obejmujących dostawy do gastronomii (HoReCa) oraz poprzez prowadzoną przez Grupę sieć specjalistycznych sklepów winiarskich i alkoholi premium CENTRUM WINA i DISTILLERS LIMITED. Sprzedaż w tych kanałach dystrybucji odpowiada za około 15 proc. całkowitej sprzedaży Grupy - podał zarząd spółki Ambra S.A. w komunikacie.

Sprzedaż w pozostałych kanałach dystrybucji realizowana jest bez zakłóceń z tendencją spadkową w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przy czym odnośnie do tych kanałów sprzedaży spółka nie dysponuje - na obecnym etapie - wystarczającą wiedzą, aby jednoznacznie określić możliwy poziom ewentualnego spadku sprzedaży. Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój sytuacji, sprzedaż, przepływy środków pieniężnych oraz zadłużenie w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań zmierzających do zabezpieczenia działalności Grupy - czytamy w raporcie.

Do 31 marca br. spółki Grupy nie odnotowały znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i towarów. Wysokie stany magazynowe umożliwiają niezakłóconą sprzedaż i produkcję zdecydowanej większości asortymentu przez okres kilku najbliższych miesięcy.

Z uwagi na wysoką sezonowość konsumpcji wina największa część przychodów ze sprzedaży Grupy odnotowana jest w drugim kwartale roku obrotowego, tj. czwartym kwartale roku kalendarzowego. Wysoka sezonowość przychodów skutkuje kumulacją wyniku finansowego w tym okresie. Z tego względu wpływ epidemii COVID-19 na przychody i wyniki finansowe Grupy po zakończeniu tego okresu jest znacząco niższy niż gdyby epidemia miała miejsce w okresie świąteczno-noworocznym.

W perspektywie średnioterminowej Ambra oczekuje, że pogorszenie sytuacji ekonomicznej i nastrojów konsumenckich spowoduje zmniejszone zakupy produktów Grupy, przy czym skala możliwego spadku konsumpcji i sprzedaży jest w chwili obecnej trudna do oszacowania.