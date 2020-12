AMBRA wprowadza na rynek różowe CIN&CIN Prosecco

fot. Ambra

Prosecco odpowiada za 40% wartości sprzedaży win musujących w Polsce (MAT JJ 2020), o 10% więcej niż jeszcze dwa lata temu.

Druga nowość firmy AMBRA to CIN&CIN Strawberry - koktajl stworzony na bazie włoskiego wina musującego z dodatkiem soku z truskawek. Musujące wina aromatyzowane to dziś w Polsce najszybciej rosnący segment w winach musujących, który zanotował wzrost wartości z 16,7 mln do 32,4 mln zł*.

DORATO jest numerem jeden w kategorii win musujących w Polsce.