Amerykanie ściągają maseczki. Walmart ze wzrostem sprzedaży produktów do wybielania zębów

Klienci wracają do sklepów Walmart, fot. Shutterstock

Amerykanie są w dobrym w nastroju - zauważa Walmart po lepszym od oczekiwań pierwszym kwartale br. Gigant jest gotowy na „nadrabianie zaległości”, ponieważ ludzie coraz częściej wychodzą i robią zakupy.

Walmart swoimi wynikami przekroczył oczekiwania w pierwszym kwartale. Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o prawie 3 proc., do 138,31 mld dolarów, głównie dzięki wzrostowi handlu elektronicznego (+37 proc. w USA i + 49 proc. za granicą) oraz rosnącemu udziałowi w rynku spożywczym. Chociaż liczba transakcji spadła o 3,2 proc., pocovidowy trend zgodnie z którym ludzie kupują więcej, utrzymuje się - średnia kwota na paragonie wzrosła o 9,5 proc.

- W Stanach Zjednoczonych, gdzie kampania szczepień szybko się rozwija, konsumenci wyraźnie nie mogą się doczekać wyjścia i ponownych zakupów - zauważa dyrektor generalny Walmarta, Doug McMillon. Ludzie przygotowują się również do ponownych spotkań towarzyskich i życia bez maseczek, co pokazuje m.in. wzrost sprzedaży produktów do wybielania zębów.

Firma już nadrabia zaległości i uważa, że ta tendencja się utrzyma. Walmart zachęca także konsumentów do wyrażania opinii o sklepach i jest otwarty na opinie.