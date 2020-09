Amerykańska firma kosmetyczna wynajmuje magazyny pod Warszawą

Amerykańska firma kosmetyczna theBalm jest kolejnym najemcą Ideal Idea City Parku na granicy Warszawy i Raszyna. Obiekt jest obecnie w ostatniej fazie robót wykończeniowych. W zawarciu umowy najmu rolę doradczą odegrała polska firma Axi Immo.

- Wybór naszego parku nastąpił po bardzo dogłębnej analizie strony amerykańskiej krajowej oferty parków tego typu oferujących zarówno powierzchnie magazynowe, jak i biurowe – relacjonuje prezes Ideal Idea Formad Jędrzej Dużyński. I dodaje: - W tym celu do Polski specjalnie przyjechała na wizytację Anabel Avila, Senior Operations Manager. Mamy zatem wielką satysfakcję, że tylko nasz obiekt spełnił oczekiwania amerykańskiej firmy i wkrótce potem umowę z nami podpisała CFO theBalm Robert Shipman. W projekcie dla tej firmy wykazaliśmy się – zgodnie z naszymi standardami – elastycznością w podejściu do potrzeb klienta i nie był to dla nas zwyczajny projekt.

Do chwili obecnej theBalm działała w Europie w nieco innym modelu biznesowym. Przeprowadzka firmy do City Parku wiąże się z uruchomieniem centrum magazynowo-logistycznego w Polsce, zakupem niezbędnego wyposażenia i rekrutacją pracowników. Obecność w Europie w tej formie pozwoli theBalm istotnie skrócić czas realizacji zamówień, zwiększyć dostępność oferowanego asortymentu oraz pozyskać nowych klientów.