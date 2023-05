Amerykańska ściema w Lidlu? - sieć odpowiada

W Lidlu trwa obecnie tydzień amerykański, podczas którego sieć sklepów przygotowała specjalną półkę z produktami nawiązującymi do tamtejszej kuchni. W ofercie znajdują się m.in. masło orzechowe, karmelizowany popcorn w wiaderkach oraz prażona cebulka.

Amerykański czy polski?

Niemniej jednak, klienci zauważyli, że produkt ten nie ma wiele wspólnego z Ameryką, ponieważ poza opakowaniem, prażona cebulka jest identyczna z tą, którą można znaleźć na innej półce sklepu, a która ma polskie opakowanie i identyczny kod kreskowy. Jakie są przyczyny takiego działania sklepu? - Być może sprzedaż pod marką "amerykańską" ma wpływ na wybór klientów i sprawdza się stara handlowa prawda, że reklama jest dźwignią handlu.

Amerykańska ściema w Lidlu, fot. linkedin.com/in/marcinkaminskipl/

- W celu uatrakcyjnienia oferty, Lidl Polska jako pierwsza sieć na polskim rynku zaproponowała swoim klientom koncepcję kulinarnych tygodni tematycznych, w ramach których można nabyć przysmaki charakterystyczne dla danego kraju bądź regionu. Tygodnie tematyczne przybliżają zwyczaje kulinarne z różnych zakątków świata, a także inspirują do poznawania nowych smaków i eksperymentowania w kuchni. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, na bieżąco uatrakcyjniamy linię produktów w ramach poszczególnych tygodni tematycznych oraz wprowadzamy nowe tygodnie. Przykładowo, tylko w zeszłym roku zaproponowaliśmy naszym klientom specjały z Wysp Greckich, Andaluzji, Prowansji, Sycylii, Belgii czy Holandii. Produkty, które w ramach poszczególnych akcji tematycznych spotkały się z dużym zainteresowaniem, staramy się wprowadzać do naszego stałego asortymentu, aby klienci mieli możliwość ich zakupu na co dzień. Przykładami takich artykułów są włoskie ciasteczka cantuccini, włoskie i hiszpańskie sery, wędliny oraz świeże makaroniki. Również z uwagi na dużą popularność prażonej cebuli, która znalazła się w ofercie tygodnia amerykańskiego, sieć podjęła decyzję o włączeniu produktu do asortymentu na stałe. Jednocześnie pragnę podkreślić, że ze względu na uwarunkowania produkcyjne, artykuł dostępny w stałej ofercie może mieć inne opakowanie niż ten sam towar oferowany w ramach tygodnia kulinarnego, komentuje całą sprawę Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR - Lidl Polska.