Analitycy: Inflacja będzie rosnąć, pod presją wzrostu cen żywności i paliw

Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash podał w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 3,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. Według analityków, inflacja będzie rosła nadal, miedzy innymi na skutek wzrostu cen żywności.

W lutym wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 2,4 proc. rdr i 0,5 proc. mdm.

- 2021 będzie rokiem podwyższonej inflacji; będzie ona podbijana przez ceny paliw, słabego złotego, zmiany administracyjne oraz rosnące ceny żywności - ocenia PKO BP, komentując dane GUS. - Szacujemy, że w maju odczyt CPI może zbliżyć się do 4 proc. r/r - dodano.

Jak wskazali ekonomiści PKO BP, głównym źródłem wyższego od oczekiwań banku odczytu była inflacja bazowa.

- Szacujemy, że wskaźnik po wyłączeniu cen żywności i energii wzrósł do 3,9 proc. r/r z 3,7 proc. r/r miesiąc wcześniej. Na obecnym etapie możemy tylko spekulować jakie są przyczyny ruchu w górę - stawiamy na ceny usług (edukacja, zdrowie, łączność). W kolejnych miesiącach inflacja bazowa prawdopodobnie nie odpuści, za sprawą oczekiwanego ożywienia w gospodarce oraz dalszych wzrostów cen wywozu śmieci (od kwietnia drastyczna podwyżka w Warszawie)- napisali w komentarzu.

Jak wskazali, ceny paliw wzrosły w ciągu miesiąca o 6,6 proc., a ich roczna dynamika zwiększyła się do 7,6 proc. r/r z - 3,7 proc. r/r. Ich zdaniem, w kolejnym miesiącu, ze względu na niską bazę odniesienia, wzrost cen paliw zbliży się do +20 proc. r/r, podbijając wskaźnik inflacji ogółem. Z kolei ceny żywności i napojów zwiększyły się w marcu o 0,7 proc. m/m, nieco powyżej wzorca sezonowego. Według PKO BP, ich dynamika rok do roku jest obecnie umiarkowana (0,5 proc.), jednak ekonomiści banku oczekują jej wyraźnego wzrostu w dalszej części roku, na co wskazują m.in. ceny na globalnych rynkach surowców rolnych.

- Zgodnie z naszą aktualną prognozą 2021 będzie rokiem podwyższonej inflacji, nasza średnioroczna prognoza 3,1 proc. z całą pewnością nie jest zbyt wysoka, po publikacji szczegółowych danych najprawdopodobniej zrewidujemy ją jeszcze w górę - czytamy. W ocenie PKO BP, inflacja będzie podbijana przez niemal wszystkie składowe: ceny paliw (czynniki bazowe, oraz aktualne wzrosty), słabego złotego, zmiany administracyjne oraz rosnące ceny żywności.

Także Polski Instytut Ekonomiczny ocenia, że wzrost cen paliw spowodował przyspieszenie inflacji w marcu. Zdaniem analityka Jakuba Rybackiego z zespołu makroekonomii PIE, zaskoczyła również inflacja bazowa. - Na podstawie dostępnych danych szacujemy, że wzrosła o 0,1pp do 3,8 proc.. Wysoki wzrost cen w tej grupie odzwierciedla m.in. podwyżki opłat bankowych i podwyżki cen administrowanych. Rosną także ceny usług stacjonarnych np. stomatologicznych czy fryzjerskich. Jest to związane z dostosowaniem działalności do obostrzeń pandemicznych - tłumaczył Rybacki.