Analityk: Dzięki pandemii klient naprawdę stał się najważniejszy

Natalia Hatalska uważa, że o sukcesie w branży retail będzie decydować umiejętność połączenia świata digital ze światem zakupów w placówkach. Fot. PTWP

Zmiany zachowań konsumentów na skutek pandemii są widoczne, ale nie są dramatyczne, natomiast duże zmiany nastąpiły w zachowaniach marek – ocenia Natalia Hatalskia CEO i założycielka infuture.institute. - Firmy zawsze mówiły, że klient jest najważniejszy, ale to była tylko deklaracja. Pandemia sprawiła, że musiały odpowiadać na rzeczywiste potrzeby klientów, np. kupowanie przez click &collect, czy dostarczanie do domu - mówiła ekspertka podczas XII EEC.

Zdaniem Natalii Hatalskiej analityka trendów i autorki bloga, hatalska.com, widoczny jest rosnący trend świadomego konsumpcjonizmu. - Z jednej strony konsumenci mówią, że ograniczają wydatki, ale z drugiej strony w niektórych kategoriach wydatki bardzo rosną, np. rośnie kategoria spożywcza, wellness, związana ze zdrowiem, z domem. Widzimy też coraz bardziej świadome podejście do konsumpcji. Ponadto, wzrasta chęć kupowania lokalnie, od niezależnych dostawców – wymieniała.

Zwróciła ona uwagę, na rozwój nowych technologii, które wymusza pandemia. Podczas zakupów ważne stają się kwestie doznań zmysłowych, ale jest to utrudnione w sytuacji, kiedy klienci muszą nosić maseczki i rękawiczki. - Rozwijają się technologie, które pozwalają czuć zmysłami przez internet. Np. w Paryżu jedna z galerii handlowych wprowadziła usługę personal shoppera. Robiąc zakupy on line łączyłam się ze swoim prywatnym asystentem, który fizycznie chodził po sklepie, dotykał przedmiotów, pokazywał je. Ja w konsultacji z nim mogłam te produkty kupić – mówiła Natalia Hatalska.

Natalia Hatalska uważa, że o sukcesie w branży retail będzie decydować umiejętność połączenia świata digital ze światem zakupów w placówkach. -Tych obszarów już nie da się zupełnie oddzielić. Idziemy w kierunku świata lustrzanego, czyli takiego, w którym wszystko co istnieje w świecie realnym ma odbicie w świecie cyfrowym, dlatego możemy spodziewać się rozwoju takich technologii, jak transformowanie produktów fizycznych do produktów cyfrowych – mówiła ekspertka. Przykładem takiej usługi jest aplikacja IKEA, która pozwala pokazać każdy produkt w formacie 3D. Za pomocą tej aplikacji, korzystając ze smartfona można wstawić „cyfrowo” dany produkt do swojego wnętrza, aby zobaczyć jak wygląda. - Na świecie bardzo silny jest także trend związany doświadczeniem wielozmysłowym. Zaczynamy przenosić część zmysłów do świata cyfrowego, choć na razie jest to w bardzo początkowej fazie rozwoju – dodała.