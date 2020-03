Analityk o Dino i Eurocash. Która strategia rozwoju jest bardziej efektywna?

Dino dużo inwestuje we własne sklepy. Tymczasem Eurocash skupia się na powiększaniu sieci poprzez franczyzę. Fot. Shutterstock

Ambitne plany rozwoju sieci handlowych należących do Eurocash i Dino oznaczają, że miejsce na polskim rynku detalicznym będzie się kurczyło. Tym bardziej, że Jeronimo Martins także zapowiada otwieranie mniejszych sklepów w małych miejscowościach, we współpracy z partnerami – mówi w rozmowie z serwisem dlahandlu.pl Piotr Bogusz, analityk DM mBanku.

Eurocash, w strategii z 2018 roku, zakłada otwarcie 900 supermarketów do 2023 roku. Czy ten plan jest jeszcze możliwy do zrealizowania?

Plan Eurocash jest mocno uzależniony od skłonności franczyzobiorców do otwierania sklepów. Tymczasem otoczenie rynkowe jest trudne. Spowolnienie gospodarcze może spowodować mniejszą rentowność tego biznesu, co z kolei mogłoby zmniejszyć skłonność przedsiębiorców do wchodzenia we franczyzę.

W strategii, którą Eurocash opublikował niemal dwa lata temu, firma zakładała rozwój także poprzez otwieranie nowych własnych sklepów (wspólnie z partnerami z sektora nieruchomości) oraz dalsze przejęcia lokalnych sieci supermarketów. Wydaje się, że w spółka może spróbować teraz powiększać sieć sklepów poprzez otwieranie placówek w kooperacji z partnerami.

Oceniam, że plan Eurocash jest ambitny, dlatego spodziewam się, że zarząd może przedstawić jego aktualizację. Myślę, że dobrą okazją ku temu byłaby publikacja wyników grupy za 2019 rok.

W innej sytuacji znajduje się sieć Dino, która zakładała powiększenie sieci do 1200 sklepów do końca 2020 roku. Tymczasem plan już został zrealizowany – na koniec 2019 roku sieć liczyła 1218 sklepów…

Dino bardzo dynamicznie się rozwija. Szacuję, że w 2020 roku może otworzyć rekordowe 290 sklepów, co znaczyłoby, że dojdzie do rekordowych poziomów ekspansji odnotowanych przez sieć Biedronka.

To oznacza, że miejsce na rynku będzie się kurczyło. Tym bardziej, że Jeronimo Martins także zapowiada otwieranie mniejszych sklepów w małych miejscowościach we współpracy z partnerami.

Co jest silną stroną Dino?

Na pewno jest to homogeniczność sklepów, które w zasadzie nie różnią się od siebie. Spółka mało inwestuje w marketing, dzięki czemu generuje mniejsze koszty. Integracja pionowa w segmencie mięsa i wędlin – sieć posiada własny zakład mięsny Agro Rydzyna – pomaga poprawić marże.

Dino postawiło na sklepy własne. Dzięki temu mogą wchodzić w lokalizacje, które nie są atrakcyjne dla innych graczy, bo np. brakuje tam nieruchomości do wynajmu.

W czym taka strategia jest lepsza od strategii Eurocash?

Dino dużo inwestuje we własne sklepy. Tymczasem Eurocash skupia się na powiększaniu sieci poprzez franczyzę. To są sklepy niezależnych właścicieli, więc brakuje tu takich inwestycji, jakie robi Dino.

Poza tym, każdy sklep franczyzowy jest inny, a Dino cały czas otwiera sklepy podobne do siebie, w tym samym metrażu. W grupie Eurocash działają placówki o różnej powierzchni, co z kolei może być wyzwaniem w kwestii logistyki.

Widać, że strategia przejęć, na którą postawił Eurocash nie do końca się sprawdza – konieczna jest integracja przejętych sklepów, a to sprawia, że wydłuża się czas potrzebny do uzyskania docelowej marży. Ważne jest także to, że Eurocash nie działa tylko w detalu, ale też i w hurcie – zaopatruje sklepy i segment HoReCa. To dużo bardziej zróżnicowany biznes, którym trudniej jest zarządzać.