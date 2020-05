Analityk: Wyniki Eurocashu nieco poniżej naszych oczekiwań

Wyniki Eurocashu w pierwszym kwartale 2020 r. były nieco poniżej naszych oczekiwań - ocenił analityk DM BDM. Eurocash wypracował 5,92 mld zł przychodów i miał 62 mln zł straty.

W 1Q’20 grupa Eurocash wypracowała 5,92 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o ok. 8% r/r. Marża brutto spółki wyniosła 13,3% (+0,3 p.p. r/r), co jest efektem większego udziału segmentu detalicznego. Na poziomie EBITDA Eurocash zaraportował 126 mln zł (marża EBITDA = 2,1%). Strata netto był bliska 62 mln zł.

W obszarze detalicznym sprzedaż wyniosła ok. 1,49 mld zł (przed rokiem 1,33 mld zł), z kolei EBITDA zbliżyła się do 54,5 mln zł (przed rokiem ok. 52 mln zł).

Część detaliczna zwiększyła udział w skonsolidowanych obrotach do 25% (+1 p.p . r/r; organiczny wzrost biznesu).

Nabycie 56% udziałów we Frisco ma być sfinalizowane w 2Q’20 i ma kosztować ok. 130 mln zł.

- Wyniki Eurocashu w 1Q’20 były nieco poniżej naszych oczekiwań oraz konsensusu na poziomie EBITDA MSSF 16 i wyniku netto (negatywny wpływ różnic kursowych w saldzie finansowym). In plus wyróżniają się mocne odczyty sprzedaży porównywalnej w obu segmentach. Główny wpływ na poprawę EBITDA miał obszar hurtu (detal w mniejszym stopniu). In minus wypadły projekty, w których ponoszono koszty na dalszy rozwój formatów. Pozytywnie zaprezentowały się przepływy z działalności operacyjnej w zakończonym kwartale - komentuje Adrian Górniak, analityk DM BDM.