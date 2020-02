Analiza: Klienci Biedronki i Lidla są lojalni

Na zdj. sklep sieci Biedronka; fot. Grupa Jeronimo Martins

Format posiadający największą konwersję na zakupy w sklepie to format dyskontowy. Aż 55% klientów dyskontów, po obejrzeniu gazetki w aplikacji Blix, realizuje zakupy w sklepach stacjonarnych - wynika z danych aplikacji Blix.

- Istnieje grupa hard shopperów tego segmentu, której reprezentanci przychodzą do swoich ulubionych sklepów minimum 3 razy w tygodniu. Przykładowo, dla dwóch liderów segmentu dyskontów – Lidla i Biedronki – hard shopperzy stanowią grupę aż 37%. To bardzo duża i lojalna grupa. Z punktu widzenia sieci handlowych i strategii promocyjnych ten rodzaj analizy stanowi więc cenną wiedzę, pozwalającą przygotowywać oferty specjalnie z myślą o danej grupie klientów – wyjaśnia Beata Orcholska, Head of Retail Department Blix.

Na drugim miejscu, według analizy Drive to Store, znalazł się segment supermarketów, generując odwiedzalność sklepów po zapoznaniu się z ofertą gazetkową, na poziomie 44%. Tuż za supermarketami, na poziomie 39%, uplasował się wciąż szybko rosnący i umacniający swoją pozycję segment convenience. Koniec zestawienia, z poziomem 27% odwiedzalności zamyka segment hipermarketów, którego udział słabnie zarówno w Polsce, jak i w Europie.