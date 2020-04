Analiza: Sprzedaż detaliczna za marzec to katastrofa. Kwiecień może być jeszcze gorszy

Fot. Shutterstock

Duża obniżka sprzedaży detalicznej za marzec zaskoczyła, bo choć rynek spodziewał się spadku, jednak nie tak głębokiego. Niektóre kategorie, w tym odzież i obuwie oraz segment meble, AGD, RTV, zanotowały spadki najwyższe w historii. Niestety, ekonomiści nie mają dobrych prognoz na kwiecień. Ich zdaniem, zniżka sprzedaży detalicznej ogółem może jeszcze się pogłębić, pomimo Świąt Wielkanocnych przypadających w tym okresie. W dalszej perspektywie wiele będzie zależało od nastrojów konsumentów i tempa „odmrażania” gospodarki.

Przypomnijmy, w środę GUS podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2020 r. spadła o 9,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 7,1 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w marcu rdr o 4,2 proc. i wzrost mdm o 6,2 proc. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 1,6 proc. rdr.

- Opublikowane dane dotyczące sprzedaży detalicznej w marcu potwierdziły, że handel był po wybuchu epidemii najbardziej negatywnie odczuwającym jej skutki obszarem gospodarki. Zamknięcie z dnia na dzień sklepów i lokali spowodowało drastyczne spadki zakupów w większości wymienianych przez GUS kategorii, w tym najgłębsze w przypadku odzieży i obuwia oraz samochodów – mówi Monika Kurtek, Główny Ekonomista Banku Pocztowego, w komentarzu przesłanym dlahandlu.pl. Wzrosty zanotowały tylko dwie kategorie, w których popyt gwałtownie wzrósł, a była to żywność i farmaceutyki.

- W kwietniu należy spodziewać się ponownie bardzo słabych wyników handlu, gdyż większość ograniczeń go dotyczących ma i prawdopodobnie będzie miała zastosowanie do końca miesiąca, a jednocześnie przenoszenie niektórych zakupów do internetu nie będzie w stanie tego zrównoważyć. Kategorią, która może ponownie zanotować wzrost, jest żywność, gdzie święta Wielkanocne ponownie okresowo pobudziły popyt, a także nadal farmaceutyki, w związku z trwającym okresem pandemii. W dalszej perspektywie czynnikiem negatywnie wpływającym na dynamikę sprzedaży detalicznej będzie wzrost bezrobocia oraz utrata dochodów, które ograniczać będą skłonność do konsumpcji gospodarstw domowych – dodaje Monika Kurtek.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego ocenia, że dane o sprzedaży detalicznej w marcu wskazują na istotne wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego na początku br. - Opublikowane dziś dane po raz kolejny potwierdzają, że epidemia gwałtownie przerwała całkiem przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego z początku roku. I jednocześnie gwałtownie zmieniła perspektywy gospodarcze na ten rok – podsumowuje.