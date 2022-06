Anastasija Litvinyuk w Galerii Młociny w ramach jazzowego piątku

„Młociny Summer Fest” to projekt w ramach którego przez całe lato, zarówno na placu przed Galerią Młociny, jak i na „Dechach” na poziomie +2, organizowane są atrakcje sportowe i muzyczne. Można więc wziąć udział w zajęciach z jogi, skimboardingu czy koszykówki. Jednak „Młociny Summer Fest” to nie tylko sport, ale także muzyka. I to właśnie dla jej fanów Galeria przygotowała niezwykłe wydarzenie – Jazzowe Piątki, czyli koncerty muzyki jazzowej na żywo.