Andruty Kaliskie fenomenem sprzedażowym W Biedronce

Biedronka promuje polskie marki, fot. mat. pras.

Ponad 200 produktów od 135 lokalnych dostawców trafiło do sprzedaży w sklepach sieci dzięki programowi trwającemu od połowy kwietnia tego roku. Od 1 października w ofercie „Czas na Polskie Marki” znajdzie się ponad 160 produktów polskich marek, w tym 45 artykułów od regionalnych dostawców.

„Czas na wspieranie małych producentów” to inicjatywa umożliwiająca lokalnym przedsiębiorcom zaoferowanie swoich produktów klientom Biedronki, nawet małe firmy mogą stać się jej dostawcami. 6 produktów zgłoszonych w ramach akcji trafiło do stałej oferty w swoich regionach – to między innymi śmietana Zarębski, serek twarogowy Bruser czy mus owocowy Owolovo.



Andruty Kaliskie, wafle kukurydziane bezglutenowe, chrupki kukurydziane Fruitusie, serek homogenizowany z Garwolina i woda Staropolanka to 5 artykułów najczęściej wybieranych przez klientów sieci, wprowadzonych do sprzedaży w ramach programu „Czas na wspieranie małych producentów”. Fenomenem są pochodzące z Kalisza, certyfikowane jako produkt regionalny andruty, które po raz 11. trafiają na półki Biedronki w ramach oferty czasowej.

W ramach najnowszej promocji „Czas na Polskie Marki” Biedronka oferuje aż 45 propozycji od regionalnych dostawców.