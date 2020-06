Andrzej Gantner, PFPŻ: Firmy spożywcze nie mogą mieć przerw w dostawach prądu

Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, fot. PTWP

Każda zapowiedź wzrostu kosztów działalności zakładów przetwórczych budzi bardzo poważny niepokój zarówno wśród producentów jak i konsumentów, ponieważ każdy wzrost kosztów powoduje wzrost cen na półkach – mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas debaty online „Koszty energii w przemyśle spożywczym – rynek mocy, DSR, optymalizacja” przygotowanej przez redakcję portalspozywczy.pl i naszego partnera – firmę Enel X.

– Kolejne podwyżki cen energii – a takie mieliśmy w tamtym roku i rok wcześniej – powodują faktyczne obniżenie efektywności finansowej przedsiębiorstw, szczególnie w warunkach, w których część firm bardzo poważnie ucierpiała z powodu COVID-19 i raczej próbuje odrobić straty, a nie zastanawiać się, jakie kolejne koszty dostaną w prezencie – tłumaczył Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

– Warto zauważyć, że przemysł spożywczy to ponad 20 branż i ponad 20 tys. różnych urządzeń, które pochłaniają energię elektryczną. Oczywiście branże różnie odczują podwyżkę, aczkolwiek jakby na to nie patrzeć, wszystkie zakłady przetwórcze korzystają z energii elektrycznej, szczególnie te, które korzystają z tzw. procesów chłodniczych i termicznych, a tych jest spora liczba. Co więcej, stanowią one trzon polskiego przemysłu spożywczego, więc zapowiedzi podwyżek bardzo niepokoją producentów żywności – podkreślił Gantner.

Przypomniał, że bardzo znamienny był 2015 rok, kiedy firmy dostały nakazy wyłączenia swojej produkcji z godziny na godzinę. – Każdy, kto zajmuje się produkcją żywności wie, że jest to niemożliwe, szczególnie w firmach, które posiadają instalacje chłodnicze, instalacje do obróbki termicznej czy w zakładach, które muszą obsłużyć np. dostawy żywca – mówił.

– Część z tych firm ma do tej pory sprawy z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) i jest zmuszona płacić kary za 2015 rok, mimo że większość organizacji reprezentujących przetwórców pisała wtedy do prezesa URE tłumacząc, że przemysł spożywczy jest strategicznym sektorem, jeśli chodzi o zaopatrzenie ludności w żywność, że nie można go wyłączyć w ten sposób, że karygodnym jest żądanie od firm spożywczych wyłączenia natychmiast linii produkcyjnych, ponieważ powoduje to zagrożenie dla środowiska, zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i również bardzo poważne straty żywności – tłumaczył.

– Niestety od tamtego czasu nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Apelowaliśmy wielokrotnie, aby przemysł spożywczy miał status branży strategicznej, która nie będzie podlegała tym wyłączeniom. Niestety pozostają nam chyba tylko nowe systemy zabezpieczenia się przed tego typu sytuacjami – podsumował Andrzej Gantner.