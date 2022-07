Anja Rubik ambasadorką kampanii Chivas Regal

Marka Chivas Regal poprzez swoją kampanię chce zachęcić odbiorców, by będąc na szczycie, zawsze doceniali tych, którzy pomogli im się na nim znaleźć. Twórcy akcji podkreślają, że sukcesy świętowane wspólnie, cieszą jeszcze bardziej, a otaczający nas ludzie potrafią być największym wsparciem. Właśnie dlatego do współpracy wybrani zostali ambasadorzy, którzy poprzez swoją dotychczasową pracę i sukcesy odzwierciedlają hasło kampanii „Jak w górę, to z Wami!”.

- Kiedy zaczęliśmy szukać ambasadorów kampanii, to właśnie Anja Rubik była dla nas pierwszym wyborem. To niezwykle inspirująca osoba, która swoją popularność przekuwa w promowanie ważnych inicjatyw. Znana jest na całym świecie z uwagi na karierę supermodelki, ale także dzięki udziałowi

w licznych projektach społecznych, w tym edukacyjnych – mówi Klaudia Szymańczyk, Brand Manager marki Chivas Regal w Wyborowa Pernod Ricard. Dodaje: Jej wsparcie jest dla nas bardzo cenne, ponieważ wiemy, że jest osobą autentyczną i nie boi się wyrażać swojego zdania.